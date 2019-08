Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le gouverneur de la Banque centrale de Thaïlande, Veerathai Santiprabhob. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 5 août à Hanoï le gouverneur de la Banque centrale de Thaïlande (Central Bank of Thailand-BoT), Veerathai Santiprabhob, venu au Vietnam pour participer à la réunion bilatérale avec la Banque d’Etat du Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est réjoui de la signature par les deux banques de nombreux accords de coopération qui poseront les bases pour la future réunion du cabinet commun Vietnam-Thaïlande. Il a souhaité une coopération continue efficace entre les deux parties. Il a félicité la Thaïlande et la BoT pour leurs réalisations importantes dans le développement socioéconomique et la gestion économique.

Il s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande continuerait de se développer, notamment dans le commerce et l’investissement.

La Thaïlande est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN avec le commerce bilatéral affiché de 17,3 milliards de dollars en 2018. Les deux pays visent 20 milliards de dollars en 2020. La Thaïlande est le 10e investisseur parmi les 116 pays et territoires investissant au Vietnam et se classe troisième au sein de l’ASEAN avec un fonds prescrit de plus de 8 milliards de dollars. Le Vietnam soutient toujours les investisseurs thaïlandais. Les deux gouvernements s’efforcent de protéger les intérêts légitimes des investisseurs et entreprises.

Veerathai Santiprabhob a remercié le soutien du chef du gouvernement vietnamien à la coopération entre les deux banques. Il a affirmé la volonté de contribuer au développement des relations de coopération commerciale et d’investissement entre la BoT et la Banque d’Etat vietnamien. Il a demandé aux deux parties de renforcer la coopération bilatérale dans les finances, la banque comme la supervision bancaire, la promotion du paiement, les transactions frontalières, la réduction des risques dans le secteur bancaire…

La Thaïlande soutient toujours les initiatives du Vietnam au sein de l’ASEAN, notamment dans la finance et la banque, a-t-il précisé.

Le Vietnam souhaite partager des expériences avec la Thaïlande dans la direction, la gestion économique, l’économie de marché, les finances et la banque et coopérer étroitement avec le pays dans la résilience aux évolutions mondiales, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

A propos de la coopération bancaire, le dirigeant vietnamien a affirmé : «La BoT joue un rôle important pour les entreprises. Le Vietnam crée des conditions optimales pour sa coopération avec les entreprises vietnamiennes et soutient la coopération entre la BoT et la Banque d’Etat vietnamien dans le paiement électronique. La BoT est un pont important contribuant au resserrement du partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande. »

Veerathai Santiprabhob a félicité les réalisations obtenues par le Vietnam dans la gestion socioéconomique, auxquelles la Banque d’Etat du Vietnam a contribué pour une part importante et aussi le développement des sciences et technologies lors de la 4e révolution industrielle.

La BoT est prête à partager des expériences avec le Vietnam dans le paiement électronique pour parvenir à une société de paiement sans espèces et aussi dans la connexion financière et d’autres services bancaires. -VNA