Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai (droite) et le maire de la ville de Séoul Oh Se-Hoon. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de HôChi Minh-Ville Phan Van Mai s'est entretenu le 4 août avec le maire de la ville de Séoul Oh Se-Hoon, en visite de travail dans cette ville.

A cette occasion, Phan Van Mai a émis son souhait que Séoul continue de renforcer la coopération, de partager ses expériences dans la gestion urbaine, le transport intelligent, la formation des cadres, l'entrepreneuriat, et l'innovation avec Hô Chi Minh-Ville.

Il a promis de créer les conditions les plus optimales aux entreprises de Séoul de mener leurs affaires dans la mégapole du Sud. En outre, il a suggéré au maire de Séoul d'encourager les entreprises sud-coréennes, notamment celles de Séoul, à sonder des opportunités de coopération avec le Vietnam en général et Ho Chi Minh-Ville en particulier.

Appréciant le potentiel de coopération entre les deux localités, le maire de Séoul a affirmé que dans les temps à venir, Séoul encouragera ses entreprises à investir à Hô Chi Minh-Ville dans les domaines tels que le transport urbain, le tourisme, les villes intelligentes.

Actuellement, la République de Corée est le 3e plus grand investisseur de la ville avec plus de 1.900 projets en vigueur cumulant 5,3 milliards de dollars. Hô Chi Minh-Ville a établi des relations d'amitié et de coopération avec sept localités sud-coréennes, dont Séoul. -VNA