Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La secrétaire adjointe du Comité du Parti et présidente du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Thi Lê a reçu le 21 février Andrey Yatskin, premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.

Selon Nguyên Thi Lê, Hô Chi Minh-Ville fera tout son possible pour consolider et valoriser les bonnes relations avec les partenaires étrangers, dont les localités russes.



Elle s'est déclarée convaincue que dans les temps à venir, la Fédération de Russie intensifierait les relations bilatérales avec le Vietnam, dont la mégapole du Sud. Hô Chi Minh-Ville et les localités russes disposent d'un énorme potentiel de coopération, notamment dans les secteurs d'intérêt commun tels que la réponse au changement climatique, le commerce, le tourisme, l'éducation et la formation..., a-t-elle ajouté.



Partageant les résultats de travail avec l'Assemblée nationale et certaines localités méridionales, le premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie a affirmé que la Russie s'intéressait toujours à promouvoir son partenariat stratégique intégral et les relations interparlementaires avec le Vietnam.

La Fédération de Russie souhaite que les localités des deux pays examinent et signent des conventions de coopération d'amitié afin de créer une base juridique pour le processus de coopération.

Les deux pays doivent continuer à promouvoir la coopération dans des domaines dits "traditionnels" tels que le tourisme, les sciences, les arts, l'éducation et la formation ou dans les domaines nouveaux tels que l'énergie éolienne, la protection de l'environnement, etc.

Le Conseil de la Fédération de Russie fera tout son possible pour approfondir la coopération entre les localités russes et Hô Chi Minh-Ville de manière substantielle et efficace.-VNA