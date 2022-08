Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 3 août, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a reçu le gouverneur de la préfecture japonaise de Gunma, Yamamoto Ichita, en visite au Vietnam.



Affirmant que la préfecture de Gunma est l'une des localités japonaises qui entretient des échanges et une coopération étroits avec le Vietnam dans tous les domaines, le vice-Premier ministre a suggéré que Gunma et le gouverneur Yamamoto Ichita continuent de prêter attention à la promotion des activités d'échange à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon en 2023.



Il a également émis le souhait que les entreprises de Gunma investissent davantage au Vietnam et que les deux parties renforcent la coopération dans le développement des ressources humaines.



Pham Binh Minh a en outre demandé aux autorités de Gunma de créer des conditions propices aux près de 10.000 Vietnamiens vivant, suivant des cursus dans leur localité.



Le gouverneur Yamamoto Ichita a affirmé que Gunma attache de l'importance à ses relations avec le Vietnam. Il a indiqué que durant sa visite, il aurait de nombreuses activités à Hanoï et à Da Nang. -VNA