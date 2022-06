L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen (droite) travaille avec le gouverneur de l’État de Monagas, Ernesto Luna. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen vient d’effectuer une visite de travail à Monagas pour promouvoir la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement et d’autres initiatives de coopération potentielles entre les deux pays.

Recevant l’ambassadeur vietnamien, le gouverneur de l’État de Monagas, Ernesto Luna l’a informé de la situation socioéconomique locale, soulignant ses potentialités dans le pétrole et le gaz, le tourisme et l’agriculture.

L’État de Monagas créera des groupes de travail qui seront chargés du contact avec l’ambassade du Vietam pour promouvoir les liens entre les entreprises vietnamiennes et vénézuéliennes ainsi que mettre en œuvre des projets communs, a-t-il déclaré.

De son côté, Le Viet Duyen s’est engagé à promouvoir les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Venezuela, avec Monagas en particulier. Le diplomate vietnamien a également exprimé le souhait de multiplier des modèles de production agricole du Vietnam à Monagas.

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Le Viet Duyen (4e de droite) et le gouverneur de l’État de Monagas, Ernesto Luna lors de la cérémonie d'ouverture de l’Expo sur Monagas 2022. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite de travail, l’ambassade du Vietnam a organisé un séminaire sur le commerce des produits phares du Vietnam, qui est actuellement le deuxième exportateur mondiale riz, de café et le premier exportateur de noix de cajou et de poivre. Le Vietnam est également l’un des premiers producteurs et exportateurs de meubles. Des entreprises vénézuéliennes en général, et de Monagas en particulier, pourraient promouvoir l'exportation de bois au Vietnam, a indiqué l’ambassadeur Le Viet Duyen.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam, en collaboration avec la Chambre de commerce Venezuela-Vietnam (CAVENVIET), a mis en place un stand du Vietnam lors de l’Expo sur Monagas 2022. -VNA