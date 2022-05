Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, reçoit le 12 mai John Murton, envoyé britannique pour la COP26. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a reçu le 12 mai à Hanoï John Murton, envoyé britannique pour la COP26, et Marc Vanheukelen, ambassadeur itinérant de l’UE pour la diplomatie climatique.

Trân Tuân Anh a hautement apprécié les efforts du Royaume-Uni et de l'UE dans la mise en œuvre d'initiatives et de programmes internationaux de soutien sur le climat et des objectifs de réponse au changement climatique.

Soulignant la détermination du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il a émis le souhait de voir le Royaume-Uni et l'UE renforcer leur coopération et soutenir le Vietnam en termes de techniques, de technologies, d'expériences, d'initiatives et de capitaux, en vue de réaliser ses engagements climatiques, ses objectifs de développement d'une économie verte et durable.

De leur côté, John Murton et Marc Vanheukelen ont affirmé que le Royaume-Uni et l'UE continueraient d'accompagner le Vietnam dans les efforts de lutte contre le changement climatique.

Le même jour, le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Trân Tuân Anh, a reçu Philippe Orliange, directeur exécutif des Géographies de l'Agence française de développement (AFD).

Saluant les soutiens français en faveur du Vietnam dans la réponse au changement climatique, la transition énergétique et la croissance verte, Trân Tuân Anh a proposé de renforcer les activités d'aide au développement en termes de techniques, de financement et d'infrastructures pour réussir la transformation énergétique et le développement économique vert et durable.

Philippe Orliange a affirmé la volonté et l'engagement à long terme de l'AFD en tant qu'agence de développement du gouvernement français dans la coopération et l'accompagnement du Vietnam sur les questions de développement durable. -VNA