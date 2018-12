Hanoï (VNA) – Une conférence de promotion de la coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères dans le bien-être social a été organisée le 19 décembre à Hanoï.



Les participants ont partagé des informations et des priorités pour le bien-être social, discuté de la coopération entre ONG et organes vietnamiens en la matière, et aussi des mécanismes et politiques concernés.



Prenant la parole, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Le Tan Dung a souligné que le gouvernement s’efforçait d’élaborer et de perfectionner le cadre juridique et les politiques de sécurité sociale, avec des résultats encourageants dans la création d’emplois et la réduction durable de la pauvreté. Ces résultats sont dus, pour une part importante, à l’assistance précieuse d'ONG étrangères à travers des activités concrètes de coopération, d’assistance directe aux habitants et d’assistance technique au déploiement des projets.



Ces contributions revêtent une grande signification, soutenant les personnes en difficulté et renforçant l’amitié entre le Vietnam et des pays. Les ONG contribuent activement à la garantie du bien-être social des habitants locaux, notamment personnes vulnérables, soutiennent efficacement le perfectionnement des politiques publiques.



Selon Don Tuan Phong, les activités d’assistance des ONG sont mises en œuvre dans presque toutes les villes et provinces du pays, et concernent différents domaines comme la santé, l’éducation, l’agriculture, la campagne etc. Il a souhaité une coopération plus étroite entre ces ONG et les secteurs et ministères concernés du Vietnam. -VNA