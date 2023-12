Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et l' ancien ambassadeur spécial du Japon et du Vietnam Sugi Ryotaro. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le 1er décembre l'ancien ambassadeur spécial du Japon et du Vietnam Sugi Ryotaro à l'occasion de sa visite au Vietnam du 29 novembre au 2 décembre 2023.

Le ministre Bui Thanh Son a remercié Sugi Ryotaro pour ses efforts inlassables visant à booster les relations d'amitié entre le Vietnam et le Japon, à travers l'organisation du programme d'échanges d'arts martiaux Vovinam et du kendo dans le cadre de la récente visite officielle du président vietnamien Vo Van Thuong au Japon, ainsi qu'une série d'activités d'échanges culturels, sportifs et artistiques, la formation à la langue japonaise, l'aide humanitaire aux enfants défavorisés... Ces activités ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples, créant une base solide pour promouvoir les relations de coopération entre les deux pays dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

Sugi Ryotaro s'est déclaré réjoui de revenir au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Il a salué le succès de la récente visite officielle du président Vo Van Thuong au Japon, ainsi que l'élévation des relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

Il a informé le ministre Bui Thanh Son des activités de sa visite au Vietnam, notamment le programme "Danse harmonieuse Vietnam-Japon", faisant partie d'une série d'événements célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministre Bui Thanh Son a exprimé son souhait que Sugi Ryotaro continue à mettre en valeur ses précieuses expériences et connaissances sur le Vietnam et les relations vietnamo-japonaises afin de contribuer activement au partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon dans les années à venir.

Il lui a également proposé d'organiser davantage des activités d'échange culturel, artistique, sportif et entre les peuples, afin de faciliter les déplacements et la compréhension mutuelle entre les deux peuples. -VNA