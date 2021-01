Conférence pour faire le bilan du programme de coopération entre le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et la permanence du Comité central du FPV pour la période 2017-2020. Photo: bao Hai Duong



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont tenu mardi à Hanoï une conférence pour faire le bilan de leur programme de coopération pour la période 2017-2020.

Ces quatre dernières années, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et la permanence du Comité central du FPV ont sensibilisé l'opinion publique aux efforts de protection de l'environnement, en menant une vie respectueuse de l'environnement ainsi qu'en utilisant et exploitant raisonnablement les ressources naturelles.

Les habitants ont montré leur sens de responsabilité de surveiller la protection de l'environnement effectuée par les individus, les organisations et les entreprises dans la mise en œuvre d'activités socio-économiques dans leurs zones résidentielles.

Entre 2017 et 2020, la permanence du Comité central du FPV a aidé 50 des 63 villes et provinces du pays à construire et multiplier 344 modèles exemplaires en termes de protection de l'environnement.

Les deux parties ont également travaillé avec les organes compétents pour superviser l'exploitation de ressources naturelles et la résilience au changement climatique dans 10 villes et provinces.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a déclaré souhaiter que son ministère et le FPV continuent de travailler étroitement via un programme de collaboration pour 2021-2025, afin de valoriser leur rôle dans la résilience au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

Le président du CC du FPV, Tran Thanh Man, a proposé la surveillance du respect de la loi sur la protection de l'environnement dans les installations de fabrication, afin d'améliorer l'environnement dans les principales zones urbaines, industrielles et les villages d'artisanat, et de réduire les déchets plastiques.

Lors de la conférence, la permanence du Comité central du FPV et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont signé un programme de coopération dans ce domaine pour la période 2021-2025.

A cette occasion, le ministre Tran Hong Ha a remis l'insigne "Pour la cause des ressources naturelles et de l'environnement" au président du CC du FPV, Tran Thanh Man, et au vice-président et secrétaire général du CC du FPV, Hau A Lenh. -VNA