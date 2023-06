Hanoi (VNA) - Le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas, effectuera une visite officielle au Vietnam du 27 au 30 juin, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.

Le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas. Photo: VNA



Cette visite vise à renforcer les bonnes relations de coopération entre les deux pays et entre les deux organes législatifs, a déclaré l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).



La visite aidera Martin Candinas et la délégation du Conseil national de la Suisse à mieux comprendre les opportunités de coopération, le "développement économique explosif" et rapide du Vietnam et à promouvoir les discussions liées à la signature d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA) pour promouvoir le pilier de la coopération en matière d'investissement et de commerce entre les deux pays dans les temps à venir, a souligné l’ambassadeur.

L’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



Durant leur séjour au Vietnam, Martin Candinas et la délégation du Conseil superviseront la gestion et la mise en œuvre d'un programme d'assistance technique au Vietnam d'une valeur de 70 millions de francs suisses du gouvernement suisse pour la période 2021 - 2024, axé sur la protection de l'environnement et la réforme économique, d'autres projets.



Ces 52 dernières années, les relations des deux pays se sont fortement développées, dans les domaines de la politique et de la coopération multilatérale, de l'économie, de l'assistance technique, du commerce, de l'investissement et de la recherche scientifique, de la culture, du tourisme.

Des échanges réguliers de haut niveau ont ouvert la voie à des relations commerciales et d'investissement toujours développées. En 2022, les investissements directs suisses au Vietnam atteindront près de 2 milliards de francs suisses, soit l'équivalent de 51.000 milliards de dôngs. La Suisse est le 21ème investisseur étranger et l'un des premiers investisseurs européens au Vietnam. Plus de 100 entreprises suisses y sont actives. Depuis 1991, date à laquelle la Suisse est devenue le partenaire de coopération au développement économique et technique du Vietnam, le gouvernement suisse a soutenu le Vietnam à hauteur de plus de 600 millions de francs suisses (près de 15.000 milliards de dôngs) pour le développement socio-économique.



Actuellement, en tant que pays prioritaire du programme de coopération au développement économique de la Suisse, le Vietnam bénéficie d'un programme d'assistance technique d'une valeur de 70 millions de francs suisses pour la période 2021-2024.



Les négociations d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA), dont la Suisse est membre, sont en cours depuis 2012 et font toujours l'objet des débats entre les deux parties. Les deux pays y accordent une attention particulière.



La Suisse attache toujours de l'importance à son amitié et à sa coopération avec le Vietnam et le considère comme un partenaire économique de plus en plus important, a affirmé le diplomate.

Les deux parties ont encore beaucoup de potentiels de coopération. La Suisse souhaite accélérer le processus de négociation de l'EFTA, renforcer la coopération bilatérale pour réaliser les objectifs de développement durable dans les finances et la banque, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, le tourisme, la résilience au changement climatique…, a-t-il conclu. -VNA