Hanoï (VNA) - La course Run to Give, qui vise à recueillir des fonds pour les enfants atteints de bec-de-lièvre et de fente de la voûte palatine, aura lieu le 22 septembre à Hanoi, Dà Nang et Nha Trang.

Run to Give 2018 à Nha Trang, province vietnamienne de Khanh Hoa (au Centre). Photo : baokhanhhoa.

Run to Give est actuellement la plus grande course caritative de la région Asie-Pacifique.

Lancée pour la première fois en 2014, la course Run to Give a été organisée dans une centaine de villes asiatiques, permettant d’attirer la participation de dizaines de milliers de personnes et de mobiliser au total environ 228 000 dollars.

L’année dernière, Run to Give a collecté une somme de 17 000 dollars à Nha Trang et de 8 600 dollars à Hô Chi Minh-Ville. Ces sommes étaient destinées à soutenir les opérations chirurgicales gratuites en faveur des enfants atteints de bec-de-lièvre et de fente de la voûte palatine. -NDEL/VNA