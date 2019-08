Ho Chi Minh-Ville, 14 août (VNA) - Pour la première fois, le Salon international des cosmétiques et de la beauté du Mékong (Mékong beauty) 2019 sera organisé conjointement avec l'expo Vietbeauty.

Conférence de presse du 13 août à Hô Chi Minh-Ville présentant l’expo Mékong Beauty et Vietbeauty 2019.



Il s'agira du plus grand salon professionnel de la beauté jamais organisé au Vietnam. Ce sera l’événement centré sur la beauté le plus complet, offrant de nombreuses opportunités d’accès et de découverte des derniers produits, services et solutions de beauté des principales marques internationales.

Mékong Beauty se déroulera du 22 au 24 août sur plus de 8.800 m² au sein du Centre des conférences et expositions de Sài Gon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 450 entreprises venues de 22 pays et territoires: États-Unis, Australie, Canada, Allemagne, Chine, France, Hong Kong (Chine), Italie, Israël, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Russie, Singapour, Suisse, Thaïlande, Taïwan (Chine), Turquie, Inde et, bien entendu, Vietnam.



Mekong Beauty et Vietbeauty réserveront un espace d'exposition pour les produits biologiques et naturels. En outre, cette 3e édition comprendra une zone "Beauty Made in Vietnam", qui mettra en lumière des marques vietnamiennes. Situé près de la zone de rencontres d'affaires et du salon VIP, nul doute que le stand "Beauty made in Vietnam" sera visité par un large public amateur et professionnel.



Avec les nombreux séminaires et forums, ce salon permettra aux entreprises de mettre à jour les dernières tendances en matière de beauté.



En outre, afin d’honorer les professionnels de l'industrie de la beauté et de promouvoir le développement de celle-ci au Vietnam, l'Association internationale de formation en beauté (Aitrab) proposera un concours de compétences dénommé Best Skills 2019. Un terrain de jeu pour les plus qualifiés du secteur de la beauté, ainsi qu'un lieu pour honorer des marques prestigieuses. L'exposition sera organisée par la compagnie INFORMA UBM, qui a organisé 16 salons de beauté en Asie. - CVN/VNA