Cérémonie d'ouverture du Festival du Têt des Vietnamiens 2020, du 3 au 5 janvier au parc Lê Van Tam, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - "Admirer le Têt", "les Festivités du Têt", "Jouer au Têt", "le Marché du Têt" et "Manger au Têt" font partie des contenus principaux du Festival du Têt des Vietnamiens 2020, tenu du 3 au 5 janvier au parc Lê Van Tam, à Hô Chi Minh-Ville.



Le Festival du Têt des Vietnamiens 2020, première édition du genre, regroupe 115 stands d’exposition en provenance de dix villes et provinces du Vietnam dont une cinquantaine de stands proposent diverses cuisines traditionnelles des Vietnamiens du Sud, du Centre et du Nord, en dehors de ceux présentant des produits et articles traditionnels exclusivement servis à l’occasion du Nouvel An lunaire.



Ayant pour thème "Hier et aujourd’hui", le Festival du Têt 2020, organisé par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l’Association de la culture gastronomique du Vietnam, a fait revivre et honore la culture et les rituels des Vietnamiens résidant dans les trois régions du pays au travers de leurs us et coutumes sur la manière dont ces derniers accueillent le Têt : des gâteaux, friandises, plats, en passant par les différents types d’offrandes, de fruits et de fleurs d’agrément sur les autels, entre autres.



Selon le comité d’organisation, cet événement vise à présenter au public vietnamien comme étranger la quintessence de la culture du Têt des Vietnamiens dans les différentes régions du pays. Dans un espace ouvert, les visiteurs peuvent découvrir les activités festives ainsi que les plats typiques et traditionnels de trois régions du pays, en plus des histoires ancestrales, jeux folkloriques et autres cultes, notamment.



Ledit festival a vu la participation des représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, des services compétents locaux ainsi que de milliers de visiteurs. -CVN/VNA