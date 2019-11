Présentation des produits de café de la société vietnamienne Trung Nguyen lors du salon SIAL InterFood 2019 à Jakarta. Photo : Vietnam+



Jakarta (VNA) – Un séminaire regroupant des entreprises vietnamiennes et indonésiennes a eu lieu le 14 novembre à Jakarta, dans le but de développer la coopération bilatérale dans le commerce, l’industrie et l’investissement.

Cet événement a réuni des officiels indonésiens du Commerce, des représentants de 110 entreprises spécialisées dans l’agroalimentaire, les boissions, l’électronique, l’électroménager, les industries des biens de consommation… Il a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Indonésie, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’Association indonésienne des aliments et des boissons.

Présent au séminaire, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a souligné le rôle important du milieu des affaires des deux pays afin de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars d’ici 2020.

De son côté, Ari Satria, représentant de la Direction générale du développement des exportations nationales d’Indonésie, a appelé les entreprises des deux pays à chercher de nouveaux moyens pour contribuer au développement des relations économiques bilatérales.

Le séminaire a permis aux entreprises participantes de présenter leurs produits, de rechercher des partenaires, de se renseigner sur les politiques commerciales vietnamiennes et indonésiennes. -VNA