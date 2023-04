Photo: VNA



Diên Biên (VNA) – Des représentants du poste de garde-frontière d'A Pa Chai dans la province de Diên Biên (Nord) ont rencontré mardi 25 avril, à la borne n° 3 de la frontière Vietnam-Chine, ceux de l’unité chargée de la gestion frontalière de Jiang Chen, province chinoise du Yunnan.



Cette rencontre visait à s'informer de la situation liée à la gestion et la protection frontalières, à évaluer les résultats de la coopération entre les deux parties depuis 2022.



Selon les évaluations, la situation des habitants des deux côtés de la frontière est fondamentalement stable. Ils respectent strictement les réglementations concernant la gestion de la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine.



En 2022, le poste de garde-frontière d'A Pa Chai a envoyé 15 lettres à la partie chinoise et a reçu 19 lettres du côté chinois. La partie chinoise a remis un dossier sur un citoyen vietnamien qui avait illégalement franchit la frontière vers la Chine. La partie vietnamienne a remis les dossiers de sept Chinois ayant fait de même vers le Vietnam.



Les deux parties ont convenu de renforcer la communication auprès des populations frontalières pour les sensibiliser à la dénonciation des crimes et délits, en particulier la dénonciation des activités illégales de franchissement de la frontière commune pour empêcher les épidémies de se propager.



Elles ont également décidé d’intensifier les patrouilles et la coordination à la frontière, contribuant à maintenir la paix, la stabilité et l'amitié à la frontière. -VNA