Rencontre annuelle entre d'anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Une centaine d’anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam se sont réunis à une rencontre annuelle tenue dimanche soir à Phnom Penh.

Avec environ 300 membres, la communauté d’anciens étudiants cambodgiens au Vietnam a été créée en 2009.

Le secrétaire d'État du ministère cambodgien du Commerce, Sam Sereyrath, un ancien étudiant ayant étudié au Vietnam pendant les années 1980, a affirmé que cette rencontre était l’occasion pour les participants de renforcer leurs liens et de se soutenir. Elle était également une illustration de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge.

Le secrétaire d'État du ministère cambodgien du Commerce, Sam Sereyrath, a également remercié le Parti et le gouvernement vietnamiens pour leur soutien à la formation de Cambodgiens ces dernières années.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, a hautement apprécié la signification de cet événement, qui était un rendez-vous pour les anciens étudiants cambodgiens, leur permettant de se rencontrer et de s’entraider dans le travail ainsi que dans la vie quotidienne.

Ces dernières années, le Vietnam a accordé un bon nombre de bourses à des étudiants cambodgiens, contribuant à la formation de ressources humaines de ce pays voisin. -VNA