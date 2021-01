Le directeur du Service des relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville, Tran Duc Anh. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Service des relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville a tenu le 29 janvier une séance de travail avec les chefs des organes de représentation diplomatique de l’étranger et les consuls honoraires à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang en vue d’échanger d’informations et de renforcer la coordination les relations extérieures.

Cet événement a réuni 25 consuls généraux et 13 consuls honoraires à Ho Chi Minh-Ville et à la ville de Da Nang.

Lors de cet événement, le Service des Relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville s’engage à écouter, à recevoir des opinions des représentants diplomatiques étrangers, à partager leurs difficultés et à les accompagner dans le règlement des questions concernées, contribuant ainsi à cultiver l’amitié entre le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville, et les pays du monde, a déclaré Tran Phuoc Anh, directeur de cet organe.

Carel Richter, consul général des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville, a hautement apprécié les succès de la mégapole du Sud et du Vietnam en général dans le contrôle de l’épidémie de COVID-19, contribuant à maintenir l’environnement économique stable et développé.

Il a exprimé le souhait que le Service des Relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville organise régulièrement des séances de travail avec des représentants diplomatiques étrangers, partage de l’information, renforce la connexion entre ces derniers et les localités du Sud en vue de promouvoir la coopération économique et culturelle entre les localités, les entreprises vietnamiennes et les partenaires étrangers.

Ces dernières années, les affaires étrangères à Ho Chi Minh-Ville ont obtenu de bons résultats dans les domaines de la diplomatie politique, de la diplomatie économique, de la diplomatie culturelle, de la diplomatie populaire. –VNA