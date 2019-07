Rencontre des boursiers du gouvernement canadien de 2019, le 8 juillet à l’ambassade du Canada du Vietnam.



Hanoi (VNA) - Une vingtaine d’étudiants parmi de nombreux boursiers d’excellence du gouvernement canadien se sont réunis pour une rencontre exceptionnelle le matin du 8 juillet à l’ambassade du Canada au Vietnam.



Plus précisément, il s’agit d’une soixantaine d’étudiants vietnamiens qui ont reçu les bourses d’excellence du Canada, parmi lesquelles les bourses d'études Canada - ASEAN et d’échanges éducatifs pour le développement (SEED) et celles du Programme canadien de bourses d'études de la Francophonie (CFSP). Ces financements de la part du gouvernement canadien sont offerts aux étudiants à la fois anglophones et francophones, et concernent plusieurs domaines: l’économie-gestion, le génie civil, l’art, l’agriculture, la biologie, etc.



Cette année, avec 52 bourses SEED allouées, le Vietnam est le pays de l’ASEAN qui reçoit le plus grand nombre de bourses - le double de l’an passé où le pays en avait reçu seulement 22. Sa valeur est déterminée selon la durée et le niveau d’étude des boursiers, entre 10 à 16.000 CAD, et sa durée varie de 4 à 8 mois. Quant à la bourse CFSP, elle est offerte à tous les citoyens francophones du monde pour une valeur de 35.000 CAD/an, qui varie selon le programme d’étude, selon la ville et selon la province de l’institution d’enseignement.



Étudiant de l'Institut de l'agriculture du Vietnam en docteur vétérinaire, Cao Minh Châu va poursuivre en septembre ses études en Master à l'université de Saskatchewan dans la ville de Saskatoon. Étudier au Canada était son rêve depuis longtemps, et maintenant Châu est ravi de "devenir un étudiant international". "Ce serait l'une des meilleures expériences de toute ma vie. J'adore les animaux et les paysages magnifiques, et le Canada est certainement le lieu pour en découvrir de nouveaux !"



Étudiants vietnamiens au Canada, "ambassadeurs" des relations Canada - Vietnam



Lors de la séance, l’ambassadrice du Canada au Vietnam Deborah Paul a réaffirmé l’importance de ces deux programmes boursiers qui "permettent aux étudiants vietnamiens de poursuivre les études supérieures dans les institutions canadiennes". Elle a aussi souligné les efforts du Vietnam dans le maintien des liens avec la Francophonie, en estimant que la bourse CFSP du Canada "est un excellent moyen pour entretenir ces héritages francophones et promouvoir les échanges académiques et culturels entre le Canada et le Vietnam".



À cette occasion, outre l'éducation, la diplomate canadienne a aussi présenté les potentiels de développement des coopérations bilatérales Canada - Vietnam, qui deviennent en 2017 un partenariat global et est de plus en plus renforcés depuis l’entrée en vigueur en 2019 de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) dont les deux pays font partie. Selon elle, le Canada offre toujours au Vietnam les assistances techniques dans les domaines "où le Canada voit un avantage comparatif", notamment en matière d’égalité des genres, d’autonomisation des femmes, d’innovation et d’expérimentation, de formation technique et professionnelle, et de sécurité alimentaire. De cette façon Mme Paul a souhaité les boursiers vietnamiens "de beaux séjours au Canada" afin de devenir "les +ambassadeurs+ des relations Canada-Vietnam".



De nouvelles opportunités aux étudiants vietnamiens



La bourse d'études Canada-ASEAN et d'échanges éducatifs pour le développement (SEED) est un programme de bourse éducatif pour le développement de l’ASEAN, afin de réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement et de contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. L’année 2019 est la 2e année de son programme de 5 ans, et est attribué à environ 150 étudiants de la région.



Le Programme canadien de bourses d'études de la Francophonie (CFSP) est offert aux citoyens des 37 pays en voie de développement, qui sont membres de l’OIF pour la poursuite des études supérieures dans les établissements francophones, dans les niveaux de maitrise, de doctorat ou de post-doctorat. Ce programme est créé en 1987 et compte depuis 127 boursiers vietnamiens. -CVN/VNA