Panorama de la rencontre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 27 février, le Bureau politique et le Secrétariat ont organisé une rencontre avec d’anciens membres du Bureau politique (BP), du Secrétariat et du Comité central (CC) du Parti du 12e mandat qui n’avaient pas été réélus pour le 13e mandat.



La rencontre a été présidée par le Secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong.



A cette occasion, Nguyen Phu Trong a déclaré que le Bureau politique et le Secrétariat tenaient en haute estime les grandes contributions des cadres de haut niveau du Parti et de l’Etat au développement du Parti, du peuple et de la nation.



Il a rappelé que pendant le 12e mandat, notamment en 2020, le Vietnam avait obtenu plusieurs réalisations en divers domaines, contribuant au succès du 13e Congrès national du Parti. Lors du 13e Congrès national du Parti, 73 membres du Comité central du 12e mandat n’avaient pas été réélus pour le 13e mandat. Le secrétaire général et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a déclaré souhaiter continuer à recevoir leur soutien, leur assistance et leurs suggestions. Il a également déclaré espérer que dans les temps à venir, en leurs nouvelles qualités et avec leurs nouvelles conditions, ils continueraient d’apporter leurs contributions au Parti, au peuple et au pays.