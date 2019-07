Le pêcheur chinois reçoit un examen médical au poste de garde-frontière de Co To. (Photo: VNA)

Quang Ninh (VNA) - Le 12 juillet, le poste de garde-frontière de la porte frontalière internationale de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), a remis un pêcheur chinois en détresse en mer du Vietnam à la partie chinoise.



Le 8 juillet, dans le Sud-Est de la commune de Thanh Lan, dans le district de Co To, province de Quang Ninh, le navire 786 de la Marine vietnamienne a détecté et récupéré ce pêcheur.



L'équipage l'a remis au poste de garde-frontière de Co To, où il a passé un examen médical et reçu des soins. Il a ensuite été transféré au poste de garde-frontière de la porte frontalière internationale de Mong Cai pour notification à la partie chinoise.



Le poste de garde-frontière de la porte frontalière internationale de Mong Cai a procédé à un examen médical du pêcheur et à une procédure complète pour le remettre aux autorités chinoises. -VNA