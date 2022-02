Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre vietnamien de la Défense et l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo ont présidé le 8 février une cérémonie de remise de 300.000 doses du vaccin Vero-Cell de Sinopharm, don du ministère de la Défense nationale de Chine au ministère de la Défense du Vietnam.

Le diplomate chinois a affirmé que c'était l'affection de l'armée chinoise en particulier et du gouvernement chinois en général pour l'armée et le peuple vietnamiens.

Hoang Xuan Chien a remercié le ministère chinois de la Défense nationale pour son soutien au Vietnam, affirmant que dans le contexte du développement compliqué de l'épidémie de COVID-19 à l'échelle mondiale, il s'agissait d'un cadeau significatif de l'armée chinoise à l'Armée populaire du Vietnam, ce exprimant les sentiments de bon voisinage, d'amitié et de solidarité entre les deux armées et les deux pays, en général.



Le vaccin Vero-Cell a été fourni à plus de 70 pays, dont les pays d'Asie du Sud-Est tels que le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour et la Thaïlande.



Auparavant, le 23 août 2021, Hoang Xuan Chien et Xiong Bo ont aussi coprésidé une cérémonie de remise de 200.000 doses du vaccin Vero-Cell de Sinopharm, don du ministère chinois de la Défense nationale de Chine au ministère de la Défense du Vietnam. -VNA