Le directeur de l'Université de Da Nang remet le titre de professeur honoraire à Erich Johann Lejeune pour ses contributions du secteur de la santé. Photo: SGGP

Da Nang (VNA) – L’Université de Da Nang a organisé mardi 30 juillet dans la ville de Da Nang (Centre) une cérémonie de remise du titre de professeur honoraire à Erich Johann Lejeune, président de l’Association « Cœur pour cœur », une organisation caritative allemande.

Il s’est vu attribuer ce titre pour ses contributions à la formation des ressources humaines du secteur de la santé, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins de la santé pour la communauté à Da Nang et plus généralement au Vietnam.

Lors de la cérémonie de remise, Erich Johann Lejeune a déclaré que c’était une occasion pour lui de devenir un ambassadeur de la ville de Da Nang et d’ouvrir des opportunités d’élargir les relations de coopération intégrale dans le temps à venir.

En 2003, Erich Johann Lejeune et sa femme, Irene Lejeune, ont créé l’Association « Cœur pour cœur », qui soutient les activités humanitaires, les opérations cardiaques et le traitement des milliers de patients infantiles dans les régions difficiles dans le monde, dont le Vietnam et la ville centrale de Da Nang.

Au cours de ces 15 dernières années, grâce aux soutiens d’Erich Johann Lejeune et de ses collègues, plus de 2.500 enfants vietnamiens souffrant de maladies cardiaques ont été soignés et traités. Erich Johann Lejeune a coopéré avec l’hôpital de Da Nang et la Faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de Da Nang dans la formation des ressources humaines du secteur de la santé, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins de la santé pour la communauté à Da Nang et plus généralement au Vietnam.

Auparavant, Johann Erich Lejeune s’était vu attribué le titre de «Docteur honoris causa» remis en 2013 par l’Université de Da Nang, et en 2015 par l'Hôpital d’application de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville (HUMP-HCM). -VNA