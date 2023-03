Cérémonie de remise du titre de " Mère héroïne du Vietnam ", le 8 mars à Ho Chi Minh-Ville. Photo: thanhuytphcm.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont décerné à titre posthume mercredi matin le titre de "Mère héroïne du Vietnam" à huit femmes dont le mari ou les enfants se sont sacrifiés pour la cause de libération nationale, d’édification et de défense de la Patrie à l’occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars).



Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a souligné la tradition selon laquelle "quand on boit de l’eau, on pense à la source".



Il a souligné que le Parti et l’État accordaient toujours de l’attention aux Mères héroïnes du Vietnam, aux familles bénéficiaires de politiques sociales et aux personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution.



La remise du titre de "Mère héroïne du Vietnam" traduit la reconnaissance de la Patrie envers les sacrifices de ces femmes pour la libération nationale, a-t-il déclaré.



Il a également appelé à mettre en œuvre mieux et plus rapidement les politiques sociales pour les Mères héroïnes, les familles bénéficiaires de politiques sociales, les Héros morts pour la Patrie, les blessés de guerre…, afin d’exprimer la gratitude envers leurs contributions. -VNA