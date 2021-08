Cérémonie de remise du statut de partenaire de dialogue de l'ASEAN au Royaume-Uni, organisée en ligne le 5 août. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 5 août, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a assisté à la cérémonie de remise du statut de partenaire de dialogue de l'ASEAN au Royaume-Uni.



Lors de la cérémonie organisée en ligne, le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, a affirmé que l'ASEAN et l'Asie du Sud-Est occupent une place importante dans la politique étrangère de son pays. Il s’est engagé à tenir en haute estime le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale.



Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères a partagé les priorités de coopération dans les temps à venir, notamment la coopération économique, ainsi que dans la croissance verte, la construction d'infrastructures durables pour s'adapter au changement climatique, la réponse aux défis émergents. Selon lui, le Royaume-Uni est également prêt à renforcer la coopération avec l'ASEAN dans la prévention et le contrôle du COVID-19, à fournir des vaccins à l'ASEAN et à soutenir la région pour améliorer les capacités de médecine préventive. Soulignant le renforcement de la coopération maritime, le Royaume-Uni compte travailler avec l’ASEAN pour renforcer les capacités d'application de la loi en mer, contribuant à promouvoir les valeurs et le rôle du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA