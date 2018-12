La cérémonie de remise du Prix de l’innovation 2018 de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh à Hanoï. Photo: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) – Honorer les initiatives, inventions et recherches scientifiques visant à améliorer la productivité, accélérer la réforme administrative et l’application des avancées de la science et de la technologie sont l’objectif du Prix de l’innovation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh dont la cérémonie de remise des prix de l’édition 2018 s’est déroulée dimanche 16 décembre à Hanoï.

Vingt-huit ouvrages et produits ont été récompensés parmi les 255 initiatives et recherches candidats dans l’automatisation, le mécanique, l’agriculture, l’électricité, la défense et la sécurité, la technologie de l’information, la santé, l’environnement….

« Les ouvrages et activités d’innovation des jeunes vietnamiens ont contribué de manière significative à l’œuvre d’édification national » a déclaré le vice-président de l’Assemblée nationale Phung Quoc Hien ajoutant que les initiatives des jeunes témoignaient de leur intérêt à l’égard des questions importantes du pays.

Le vice-président Phung Quoc Hien a demandé à l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de soutenir les jeunes dans leurs activités d’innovation, l’application de leurs initiatives ainsi que leur approche à de nouvelles technologies et connaissances dans le contexte de la 4e révolution industrielle. -VNA