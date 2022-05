Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise du 2e Prix national du journalisme sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a eu lieu le 26 mai à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le ministère de l'Information et des Communications, l'Association des journalistes vietnamiens et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD).

Lors de la cérémonie, le Comité d'organisation a décerné 4 premiers prix; 5 deuxièmes prix, 10 troisièmes prix, 15 prix d’encouragement.

Le 2e Prix national du journalisme sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles ayant pour thème "Pour une société sûre face aux catastrophes - Adaptation proactive au changement climatique" a été lancé le 13 octobre 2020 à l'occasion de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe et de la Journée de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes.

Le Comité d'organisation a reçu au total 918 œuvres dans les cinq types de presse de 300 journalistes, reporters, collaborateurs venus de près d’une centaine d’agences de presse du dans l’ensemble du pays.

Les œuvres ont reflété la situation actuelle, les impacts et l'évolution des catastrophes naturelles ainsi que la participation communautaire dans la prévention et de contrôle des catastrophes.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que la presse jouait un rôle important dans la prévention, la réponse et la maîtrise des conséquences des catastrophes naturelles.

Dans le cadre de ce programme, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a décerné des certificats de mérite à des collectifs et individus ayant de grandes contributions dans la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles en 2021. -VNA