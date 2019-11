La cérémonie de remise des prix. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - À l'occasion de la Journée des ours du Vietnam 2019, l'Éducation pour la Nature-Vietnam (ENV) a remis vendredi à Hanoï les prix d’un concours de de lettres dans le but de faire participer les jeunes aux efforts de protection des ours.

Ce concours s'inscrivait dans le cadre de la coopération du groupe des organisations non gouvernementales de protection des ours.

Lancé en novembre 2018, ce concours a reçu 97.184 lettres venues de 910 collèges et lycées dans l'ensemble du pays, qui appellent les propriétaires d'ours à remettre volontairement leurs ours à des centres de sauvetage.

Le jury a remis les premiers prix à Nguyen Lan Phuong, du lycée d'excellence de Son La (province de Son La) et à Phan Huy Chien, du collège du bourg de Nha Nam, province de Bac Giang.

Au Vietnam, on gardait les ours pour extraire la bile, un fluide digestif utilisé dans la médecine traditionnelle orientale, jusque dans les années 1990. La culture de la bile d'ours a été interdite en 1992, mais les propriétaires n'ont pas été contraints d'abandonner les ours qu'ils détenaient, ce qui n’a fait que prolonger cette pratique néfaste.

Selon ENV, le nombre d'ours en captivité a fortement diminué, de 4.300 à moins de 800 entre 2005 et octobre 2018. Son enquête a également montré que la demande de bile d’ours a chuté de plus de 60% entre 2009 et 2014. -VNA