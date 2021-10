Le premier prix du concours décerné à Vintom avec la solution de conversion de données numériques en vidéo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les gagnants de Viet Solutions 2021, un concours à la recherche de solutions de transformation numérique pour le Vietnam, ont été annoncés lors d'une cérémonie organisée le 18 octobre à Hanoï par le ministère de l'Information et de la Communication.

Le concours annuel cherche des idées et produits technologiques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la finance-banque, de l'agriculture, des transports, de la logistique, de l'énergie, des ressources naturelles, de l'environnement, de la production industrielle, du divertissement, des services publics et de la gouvernance d'entreprise.



Plus précisément, le premier prix du concours de cette année a été remis à Vintom avec une solution de conversion de données numériques en vidéo.



Les deuxièmes prix ont été décernés à Cyber Purity avec son application d'intelligence artificielle (IA) pour filtrer les informations nuisibles sur Internet, et DigiAds avec sa solution de gestion des contenus numériques sur les écrans électroniques pour personnaliser chaque client.

Les gagnants de Viet Solutions 2021 . Photo: VNA

Pendant ce temps, « Dino Di hoc » (Dino Going to School) avec une application pédagogique suivant la théorie de Howard Gardner pour les enfants de 3 à 6 ans, et Emddi avec une solution de gestion des taxis, ont remporté les troisièmes prix.



Le gagnant du premier prix a reçu un prix en espèces de 300 millions de dongs (12.000 dollars), tandis que les gagnants des deuxième et troisième prix ont reçu respectivement 200 millions de dongs et 150 millions de dongs. -VNA