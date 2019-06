Hanoi, 30 juin (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a fait le bilan du concours photographique «Le changement climatique et nos actions» samedi à Hanoi.

Cérémonie de remise. Photo : info.net

C’est la première fois qu’un tel concours a été organisé par le Département de changement climatique, rattaché audit ministère.Le jury a sélectionné 30 meilleures oeuvres pour primer. Résultats: pas de premier prix, mais cinq deuxièmes prix, 10 troisièmes prix et 15 prix d’encouragement.«Le concours avait pour mission de sensibiliser la société à la résilience au changement climatique. Notre département déclenchera d’autres concours photographiques sur ce sujet. Nous souhaitons recevoir une réponse plus large de la part des photographes professionnels et amateurs, mais aussi des médias», indique Tang Thê Cuong, chef du Département de changement climatique. - VOV/VNA