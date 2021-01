Le directeur général adjoint de la VNA, Le Quoc Minh (4e à partir de la droite) avec les journalistes de la VNA primés au concours journalistique sur les 75 ans de l’organe législatif. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân a assisté lundi soir à la remise des prix du concours journalistique sur les 75 ans de l’organe législatif.

Le concours a été organisé par le Bureau de l’Assemblée nationale et l'Association des journalistes du Vietnam, dans le but de saluer le 75e anniversaire des premières élections législatives du Vietnam (6 janvier).

Il a attiré près de 500 œuvres de 51 organes de presse, qui couvraient différents sujets liés aux activités législatives et présentaient des souhaits et propositions d’électeurs et citoyens du pays.

Résultats : 43 meilleures œuvres ont été primées. L'Agence vietnamienne d’Information (VNA) a remporté deux deuxième prix et un troisième prix.

Il s’agissait de la 2e fois que le Bureau de l’Assemblée nationale a organisé un concours journalistique sur l’organe législatif.-VNA