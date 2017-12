Hanoi, 27 décembre (VNA) - La cérémonie de remise des prix du concours "Changement climatique pour la vie", avec le thème "Inondation, sécheresse et nos actions", a eu lieu le 24 décembre au siège du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le comité d’organisation décerne des prix aux auteurs gagnants. Photo : CPV



Selon Nguyên Van Toan, rédacteur en chef du magazine Môi trường & Cuộc sống (Environnement et Vie), après plus de trois mois de lancement du concours (du 28 août au 30 novembre 2017), le comité d’organisation a reçu 516 œuvres dont des articles, images et vidéo-clips d’auteurs de l’ensemble du pays. Beaucoup d’œuvres ont suivi le thème du concours.Le comité d'organisation a décerné un premier prix individuel pour le travail "Chacun - Une action – Un sensibilisation" de l'étudiant Cung Thi Hông Nhung (Université de Vinh) et un premier prix collectif pour le vidéo-clip "Mère de la terre" d’un groupe d’étudiant de l'Université des Sciences (Université de Thai Nguyên).M. Hô Ngoc Hai, président de l'Association vietnamienne pour l'eau propre et l'environnement, a déclaré: "Ce concours est un terrain de jeu utile pour sensibiliser et responsabiliser les jeunes à l'adaptation au changement climatique, à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et aux moyens de combattre le changement climatique avec des idées innovantes, des solutions et des modèles hautement applicables".Lors de la cérémonie, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Nguyên Linh Ngoc a officiellement lancé le concours 2018, sous le thème "Sécheresse et Intrusion saline". -CPV/VNA