La directrice générale de VNA, Vu Viet Trang (à droite), et la représentante par intérim de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, Tran Thi Mai Yen, remettent le premier prix à Ho Ngoc Vinh Nguyen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La cérémonie de remise des prix du concours "Jeunes Reporters Francophones 2022" a eu lieu le 4 novembre à Hanoï.



"Jeunes Reporters Francophones 2022" est un concours d’écriture journalistique à l’intention des jeunes, organisé annuellement par Le Courrier du Vietnam, le seul journal en langue française du Vietnam.



Fort du soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le concours bénéficie également de l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de celui de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ainsi que du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF).



Présente à l’événement, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a hautement apprécié les efforts du journal Le Courrier du Vietnam pour maintenir le concours annuel. Selon elle, le concours est une motivation et une inspiration pour les jeunes à aimer davantage le français. Le succès du concours justifie la diversification des formes de communication et de promotion de l'image du Vietnam auprès de la communauté francophone et des amis internationaux.



L'édition 2022, placée sous le thème “"La francophonie de l'avenir : les jeunes font entendre leurs voix", a reçu 95 oeuvres de 199 candidats, groupes de candidats des quatre coins du pays et un certain nombre de jeunes ressortissants français. Le premier prix a été décerné à Ho Ngoc Vinh Nguyen. Le jury a attribué en outre un deuxième prix, un troisième prix, deux prix d’encouragement et six autres prix.-VNA