Deux tigres en captivité illégale dans la province de Nghe An. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le 12 octobre, le Musée de la nature du Vietnam (au 18 rue Hoang Quoc Viet, arrondissement de Cau Giay, Hanoï) a reçu les corps de neuf tigres à des fins de recherche et d'exposition.

Il s'agit des corps de tigres dans l'affaire de découverte et confiscation de 17 tigres en captivité illégale chez des habitants de la province de Nghe An (Centre) en août 2021.

Les huit tigres survivants ont été remis en mars 2022 au Jardin Zoologique de Hanoï.

La découverte et la confiscation de ces tigres illustrent les efforts inlassables de la province de Nghe An et, plus généralement, du Vietnam, pour éliminer l'élevage et le commerce illégaux de tigres dans le pays. -VNA