Thua Thiên-Huê (VNA) - Rencontres du Vietnam a remis vendredi 1er septembre 220 bourses Odon Vallet d’une valeur totale de plus de 4 milliards de dôngs (166.078 dollars) à des élèves exceptionnels des lycées et universités de la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

Cérémonie de remise de bourses Odon Vallet à 220 étudiants à Thua Thiên-Huê. Photo: VNA

Les élèves ont reçu chacun une bourse d’une valeur de 14 millions de dôngs, tandis que les étudiants une bourse d’une valeur de 28 millions de dôngs.S’adressant à l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Thanh Binh a félicité les récipiendaires de bourses, les exhortant à redoubler d’efforts dans leurs études afin de contribuer au développement de la localité.Par l’intermédiaire de l’association Rencontres du Vietnam, dont le professeur de physique Jean Trân Thanh Vân, Vietnamien résidant en France, est président, des bourses d’études Odon Vallet – nom du professeur de droit, de philosophie et de théologie de l’Université Paris-Sorbonne – a accordé jusqu’à présent des bourses d’études d’une valeur totale de plus de plus de 400 milliards de dôngs à des élèves, étudiants et jeunes scientifiques vietnamiens brillants.À Thua Thiên-Huê, près de 5.000 bourses Odon Vallet ont été accordées jusqu’à présent à des élèves et étudiants locaux. – VNA