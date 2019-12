Photo: VNA

Nguyen Thi Phuong Dung, vice-directrice d'ENV, a déclaré que le Prix de la protection de la vie sauvage visait à reconnaître le rôle important des forces de l'ordre, des tribunaux et des parquets dans le respect de la loi sur la conservation de la faune et la prévention de la criminalité environnementale sur le terrain.Cette année, le lieutenant-colonel Nguyen Minh Tuan, du Bureau de la prévention de la criminalité environnementale du département de la police de Kien Giang, et le lieutenant-colonel Luu Phuoc Nguyen, du même bureau du département de police de Quang Nam, ont remporté le prix du "meilleur bureau de la police".Le prix du "meilleur juge" a été attribué à Ngo Duc Du, de la cour populaire du district de Tan Binh à Ho Chi Minh-Ville.Le prix du "meilleur procureur" a été remis à Hua Ngoc Thong, du tribunal populaire du district de Dien Bien, province de Dien Bien.Le meilleur prix collectif a été décerné à l’équipe mobile de gestion forestière du sous-département de la gestion forestière de la province de Thanh Hoa et à l’équipe 2 du Bureau de la prévention de la criminalité environnementale et du contrôle de l’environnement de la province de Ha Tinh.Des fonctionnaires de la cour populaire de Khanh Hoa ont remporté le prix spécial pour avoir démantelé des réseaux de trafiquants d’espèces sauvages.C'est la troisième fois que ces prix sont organisés – les deux premières en 2013 et 2015. Le comité d’organisation a reçu 40 nominations.Le Code pénal de 2015 (révisé en 2017) a fixé à 15 ans de prison la peine encourue pour la criminalité liée à la faune. L’an dernier, un criminel a été condamné à 13 ans d’emprisonnement pour détention illégale en cage et trafic de 145 pangolins de Java. Dix autres accusés ont également été condamnés à des peines allant de cinq à huit ans d'emprisonnement. -CPV/VNA