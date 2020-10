L’ambassadeur du Vietnam au Mexique , Nguyen Hoai Duong (gauche) remet le prix à Mouris Salloum George, président du Club des journalistes de Mexico. Photo: VNA

Mexico (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Mexique a organisé le 30 septembre à Mexico, une cérémonie de remise de Prix nationaux de l’information pour l’étranger 2020 à deux auteurs mexicains.

L’ambassadeur vietnamien Nguyen Hoai Duong a remis le troisième prix au professeur Ulises Granados Quiroz, coordonnateur du Programme d'études Asie-Pacifique, de l'Université Nationale Autonome du Mexique et à Mouris Salloum George, président du Club des journalistes de Mexico et rédacteur en chef du magazine Voces.

L’ambassadeur vietnamien a remercié les deux auteurs mexicains pour leurs bon sentiments accordés au Vietnam avant de les encourager à publier plus d’articles sur la nature et l’homme vietnamiens, contribuant à l’intensification de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les deux peuples.

Ulises Granados Quiroz et Mouris Salloum George ont publié des articles en espagnol sur les actes chinoises en Mer Orientale violant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ces articles ont remporté le troisième prix du 6e Prix national de l'information étrangère.

S'exprimant à la cérémonie, les deux auteurs mexicains ont exprimé leur honneur de recevoir un prix de journalisme vietnamien et ont affirmé qu'ils continueraient à écrire des articles sur la culture, l'histoire, les réalisations vietnamiennes en matière de développement économique et la coopération entre le Vietnam et le Mexique. -VNA