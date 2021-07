L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, remet les satisfecits aux laureats. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Après un long retard dû à l'épidémie de Covid-19, la cérémonie de remise des prix des excellents étudiants vietnamiens en France 2019 s'est tenue dans les locaux de l'ambassade du Vietnam à Paris. Il s'agit d'un prix annuel organisé conjointement par l'Association des étudiants vietnamiens en France (UEVF) et l'Association globale des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global).



Parmi les 9 lauréats de cette année, on y note 5 garçons et 4 filles, pour la plupart des étudiants en mathématiques, astronomie, médecine et biologie. En particulier, le jeune Nguyên Minh Tuân de l'École Polytechnique, spécialisé en mathématiques et en informatique, a remporté le Premier prix - catégorie étudiant ; Dinh Thi Lan Anh, spécialisée dans l’aérospatiale, le Premier prix - catégorie master, le docteur - conférencier à l'Université de médecine et de pharmacie de Thai Binh, Hoàng Van Thuân - doctorant en biologie de la santé, a remporté le Premier prix – catégorie doctorat. À cette occasion, l'Ambassade a également remis des satisfécits aux lauréats.



S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a salué l'initiative des associations UEVF et AVSE Global d'organiser cet événement pour honorer les étudiants ayant de bons résultats scolaires, encourager l'esprit d'apprentissage des jeunes. L'Ambassadeur a exprimé son souhait de voir les étudiants primés d'aujourd'hui, ainsi que de nombreux autres excellents étudiants vietnamiens en France, récolteront plus de réussites dans leurs études et apporteront des contributions à leur pays natal.



Émotions et admirations



Partageant la joie de recevoir le Premier prix, Dinh Thi Lan Anh a déclaré qu'elle se sentait très honorée. Elle espère que dans un proche avenir, elle s'efforcera davantage de contribuer au pays. Le docteur Hoàng Van Thuân, qui vient de revenir au Vietnam après ses études, a également exprimé ses sentiments via Skype. Il pense que le prix pour une grande signification car il contribue à relier les jeunes intellectuels au monde des scientifiques et experts ayant le même désir à partager pour un développement durable du Vietnam. Parlant de la qualité des candidats, M. Hà Minh Cuong, représentant d'AVSE Global, a exprimé son admiration de les voir de plus en plus talentueux et dynamiques, dignes de la fierté du Vietnam.



Dans le but d'honorer les figures typiques représentant une génération vietnamienne dynamique, ambitieuse et idéale, l’UEVF a coopéré avec l'AVSE Global pour organiser le Prix des excellents étudiants vietnamiens en France, pour la première fois en 2009.



En 2019, les prix sont divisés dans 3 catégories : étudiants, master et doctorat. Le concours est parrainé par l'Ambassade du Vietnam en France et a reçu un accueil enthousiaste de la communauté étudiante vietnamienne en France avec un grand nombre de candidatures envoyées de toutes les provinces de France. À ce jour, plus de 40 étudiants et chercheurs vietnamiens ont reçu ce prix. Ce dernier constitue également une prémisse pour l'UEVF et AVSE Global d'avoir des profils d'excellentes des jeunes qui peuvent s’engager à leurs réseaux ou vous soutenir dans votre prochain processus de recherche.



Selon M. Nguyên Khanh Linh, Président de l'UEVF, l'organisation de l’édition 2019 s’est bien déroulée. Le jury se composait des nombreux professeurs prestigieux, médecins, experts et scientifiques d'AVSE Global. Mais en raison de l'épidémie, la cérémonie de remise des prix a dû être reportée à cette année, et en septembre prochain l'UEVF activera la saison 2021. - CVN/VNA