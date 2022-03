La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) – Une cérémonie eu lieu le 16 mars dans la province de Dong Nai, au Sud, pour remettre de nobles distinctions du Parti et de l’Etat à 262 collectifs et particuliers ayant eu d'excellentes réalisations dans les mouvements d’émulation patriotique.



Lors de l’événement, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a remis à titre posthume le titre de "Mère héroïne du Vietnam" à 11 femmes. Elle a également décerné l’Ordre de l’Indépendance à cinq familles de Morts pour la Patrie, et l’Ordre du Travail de deuxième classe à six collectifs et particuliers.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan (5e à parti r de la gauche) lors de la cérémonie. Photo: VNA



Les dirigeants de la province de Dong Nai ont remis l’Ordre du Travail de troisième classe, l'Ordre de la Défense de la Patrie, l'Ordre de la Résistance, le drapeau de l'émulation et le satisfecit du Premier ministre à d'autres collectifs et particuliers.



Le président du Comité populaire provincial, Cao Tien Dung, a exprimé le souhait que ces collectifs et particuliers poursuivent leurs efforts en maintenant l'esprit de solidarité et soutenant leurs collègues. -VNA