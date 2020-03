Lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - La présidente de l'union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga a remis l'ordre d'amitié, présenté par le président de la République Nguyen Phu Trong, à l'association d'amitié Finlande-Vietnam lors d'une cérémonie à Hanoi le 6 mars.Dans son discours, Nguyen Phuong Nga a déclaré que l'honneur était de reconnaître les contributions actives de l’association au renforcement de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les deux peuples. Fondée en 1971, l'association s'est tenue aux côtés du peuple vietnamien dans la lutte pour la réunification nationale, la construction et la défense du Vietnam au cours des cinq dernières décennies, a-t-elle déclaré.L’association d’amitié Finlande-Vietnam a offert un soutien au peuple vietnamien via des projets humanitaires et caritatifs, comme celui sur la coopération avec les femmes vietnamiennes dans six communes de la province de Hoa Binh et de Hanoi pendant la période 1996-2003, et un autre sur le crédit pour les femmes dans quatre communes de province de Son La de 2001 à 2007.En Finlande, l’association organise régulièrement des activités de collecte de fonds en faveur du Vietnam, des séminaires de présentation du pays, de sa culture et de ses habitants, ainsi que des consultations aux particuliers, organisations et entreprises finlandaises qui souhaitent explorer les possibilités de coopération avec des partenaires vietnamiens.Nga a exprimé sa conviction que l’association continuera à servir de pont entre les peuples finlandais et vietnamien et à s'associer avec le peuple vietnamien dans le processus de développement national.Le président de l’association d’amitié Finlande-Vietnam, Mauri Raveala, a, pour sa part, affirmé la tâche fondamentale de l'association de présenter la culture vietnamienne au peuple finlandais et d'aider le peuple vietnamien via des projets caritatifs pour les pauvres.Il a également promis que l’association continuera à apporter des contributions positives à la promotion de l'amitié entre les deux pays dans le futur. -VNA