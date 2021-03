Le premier secrétaire du Comité central de l'UJCH, Nguyen Anh Tuan, président du Comité national de la jeunesse du Vietnam et président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh (UJCH) a tenu dimanche à Hanoï une rencontre avec des amis de l’organisation pour reconnaître des contributions des collectivités et individus au développement de l’organisation.

S’exprimant lors de cet événement, le premier secrétaire du Comité central de l'UJCH, Nguyen Anh Tuan, président du Comité national de la jeunesse du Vietnam et président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, a loué les contributions des amis de l’UJCH au développement des activités de l’organisation et au mouvement de la jeunesse ces derniers temps.

Il a exprimé son espoir que les organisations, individus et unités continueront d’accompagner l’UJCH dans l’organisation des programmes et des activités significatives en vue de valoriser la force des jeunes dans l’édification et la défense nationales.

A cette occasion, le Comité central de l’UJCH a remis son insigne "Pour la jeune génération" à 78 individus et ses satisfecits à 195 individus et collectivités pour honorer leurs contributions aux activités de l’UJCH pour la période 2016-2020. -VNA