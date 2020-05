Remise de fauteuils roulants aux personnes handicapées à Long An. Photo: VNA



Long An (VNA) – Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Tân Dung, a remis le 12 mai 70 fauteuils roulants au Comité populaire de la province de Long An (Sud) pour les transférer à ceux qui en ont besoin.

Ce don fait partie des 1.000 fauteuils roulants financés par IM Japan (Organisation de développement de la main-d’œuvre internationale du Japon) en faveur des personnes handicapées pour les aider dans leurs activités quotidiennes et leur réinsertion sociale. -VNA