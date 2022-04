Remise de cadeaux aux officiers et soldats des Brigades 189 et 146 de la 4e zone navale de la Marine vietnamienne. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) - Une délégation conduite par le général de division Nguyen Van Bong, commissaire politique de la Marine populaire, a effectué du 19 au 27 avril une visite dans le district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoa (Centre), et aux plateformes DK1, pour offrir des cadeaux aux soldats et habitants locaux.

Cette délégation, réunissant des dirigeants de Hanoï, Hai Phong, Ninh Binh, Quang Ninh, Yen Bai et de différentes organisations, a rendu visite aux cadres, soldats et habitants sur les îles Song Tu Tay, Da Nam, Sinh Ton, Da Lon B, Nui Le D, Toc Tan A, An Bang, Da Dong C, Truong Sa et les plateformes DK1.

À cette occasion, la délégation a assisté aux cérémonies d’inauguration de la station médicale sur l’île Sinh Ton, un cadeau de la ville de Hai Phong, et d’une maison culturelle sur l’île Nui Le B offerte par Hanoï.

En outre, la Marine populaire et le Comité populaire de Hanoï ont lancé la mise en chantier d’une maison culturelle sur l’île Da Dong C.

Pendant son séjour de neuf jours, la délégation a offert des cadeaux d’une valeur totale de plus de 90 milliards de dôngs (environ 4 millions de dollars) aux cadres, soldats et habitants du district de Truong Sa. -VNA