Un représentant de l'ambassade du Vietnam au Laos remet des décisions d'attribution de bourses à des élèves de l'école Nguyen Du. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Lors d’une cérémonie organisée le 11 février à Vientiane, 10 élèves de l’école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du ont obtenu des bourses d’études de l’Université Ton Duc Thang de Ho Chi Minh-Ville.



C'est la deuxième fois que l'Université Ton Duc Thang accorde des bourses à des élèves lao et vietnamiens qui étudient à l'école bilingue vietnamo-lao Nguyen Du. La cérémonie a été organisée par l’ambassade du Vietnam au Laos et l’Association des Vietnamiens de Vientiane.



Les boursiers viendront au Vietnam pour suivre des cursus à l’Université Ton Duc Thang en mai prochain.



Créée en 2007, l'école bilingue Nguyen Du comprend plus de 1.000 élèves à tous les niveaux, de la maternelle à la classe de terminale, qui font des études en langues lao et vietnamienne.



Actuellement, environ 14.000 étudiants lao étudient au Vietnam, dont 20 à l'Université Ton Duc Thang dans le cadre des bourses accordées précédemment.-VNA