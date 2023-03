Lors de la cérémonie de remise de 200.000 dollars en faveur des sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a remis le 9 mars 200.000 dollars aux Croissants-Rouges turc et syrien pour aider les sinistrés du séisme dévastateur en février dernier à surmonter les conséquences de la catastrophe.Le séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter, survenu le 6 février dans le sud-est de la Turquie et le nord-est de la Syrie, a tué plus de 50.000 personnes et causé des dégâts matériels estimés à des dizaines de milliards de dollars.A cette occasion, le comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a reçu des dons d’une valeur totale de plus de 4 milliards de dongs de nombreuses organisations et entreprises dont les sociétés Samsung Electronics Vietnam, INTRACO, des antennes de la Croix-Rouge vietnamienne à Hanoï, Hai Phong, Nam Dinh, Ben Tre, Bac Giang…Au 6 mars, la Croix-Rouge vietnamienne a reçu des dons et des engagements de soutien estimés à plus de 12 milliards de dongs, outre des biens. -VNA