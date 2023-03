Lors de la cérémonie de remise de semences de riz à la province lao d'Oudomxay. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La Compagnie de coopération internationale 705 de la Zone militaire 2 (ministère vietnamien de la Défense) a organisé une cérémonie de remise de semences de riz à la province lao d'Oudomxay.



Cet événement tenu le 24 mars dans la province d'Oudomxay visait à contribuer au développement économique au Laos et au renforcement de la solidarité entre les deux pays.



Lors de la cérémonie, au nom de la Zone militaire 2, un représentant de la Compagnie de coopération internationale 705 a remis 10 tonnes de semences de riz, d'une valeur totale de 18.290 dollars, au Service de l'Agriculture et des Forêts de la province d'Oudomxay.



Ce sont toutes des variétés de riz qui ont été cultivées avec succès au Vietnam, avec un rendement de 7 tonnes/ha.



A cette occasion, Onkeo Ounalom, sous-gouverneur de la province d'Oudomxay, a remercié le Vietnam pour son aide à sa localité, soulignant qu’il s'agissait d'un événement mémorable dans l'histoire de la coopération entre la Zone militaire 2 du Vietnam et la province d'Oudomxay.



Selon lui, ces semences de riz seront distribuées aux agriculteurs de la province pour une utilisation dans la récolte 2023 afin d’améliorer la production de riz. Si ces variétés de riz se développent bien, elles seront utilisées plus largement dans la localité.-VNA