Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 27 décembre une cérémonie pour honorer 20 volontaires religieux qui ont soutenu les forces en première ligne dans la lutte contre le COVID-19 dans l’ensemble du pays.

Ces 20 volontaires religieux, qui sont revenus de l'hôpital de soins intensifs du COVID-19, sont les derniers des 679 volontaires religieux participant au programme de soutien aux forces en première ligne dans la lutte contre le COVID-19, lancé par le Comité du Front de la Patrie de Ho Chi Minh-Ville.

Ces derniers temps, plus de 500 volontaires religieux se sont joints aux forces médicales et aux médecins de la mégapole du Sud dans le traitement d’environ 4.000 patients du COVID-19.

S'exprimant lors de la cérémonie, Mme Phan Kieu Thanh Huong, vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville a exprimé sa gratitude aux établissements et volontaires religieux pour avoir maintenu l'esprit de grande solidarité dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et l’assurance de l’ordre social.

Depuis le lancement du programme le 22 juillet, environ 679 volontaires - prêtres, moines catholiques, bouddhistes, protestants… - ont soutenu les hôpitaux dans le traitement des patients du COVID-19 de la ville.

Leur temps de service dans les hôpitaux était d'un mois, 2 mois ou 3 mois, mais il y a aussi de nombreux volontaires qui se sont inscrits et poursuivent actuellement leur travail de volontariat dans les hôpitaux. -VNA