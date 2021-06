Photo :internet

Hanoi (VNA) - De nombreuses localités cherchent à stimuler le tourisme domestique tout en respectant strictement les mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19.

Le 9 juin, la ville de Dà Nang a autorisé la réouverture de certains services, dont la restauration. Selon Cao Tri Dung, le président de l’Association du Tourisme de Dà Nang, le secteur cible surtout les touristes locaux et ceux des provinces voisines.

Les services touristiques de Quang Ninh et de Hai Phong ont eux aussi décidé de recevoir de nouveaux des visiteurs. Quang Ninh prévoit d’accueillir entre 1,5 et 2 millions de touristes par mois pendant l’été 2021. Les restaurants, les cafés, les salles de sport sont autorisés à rouvrir, à condition de respecter les mesures préventives. Les terrains de golf, les sites touristiques, les établissements religieux ainsi que d’autres services culturels et touristiques pourront aussi accueillir les visiteurs locaux. Trân Van Hông, le chef adjoint de l’Association des bateaux touristiques de Ha Long, en est bien évidemment satisfait.

«Les propriétaires de bateaux sont très heureux de pouvoir accueillir de nouveaux les visiteurs. Nous avons préparé les plans pour garantir les mesures préventives», nous dit-il.

Le service du tourisme de la province de Quang Ninh a demandé aux agences de voyage d’élaborer des circuits attrayants, mais surtout à destination des visiteurs locaux, comme nous le précise Pham Ngoc Thuy, le directeur dudit service.

«Il faut tout d’abord garantir la sûreté sanitaire des sites touristiques. C’est pourquoi nous visons d’abord les visiteurs venant de notre province. En ce qui concerne les localités voisines, nous visons celles où l’épidémie est sous contrôle, comme Hai Phong», nous explique-t-il.

«Combattre l’épidémie tout en reprenant graduellement les activités socio-économiques»: telle est désormais la devise des localités où la crise sanitaire est sous contrôle.-VOV/VNA