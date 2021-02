Vérifier la température corporelle des passagers à l'aéroport. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Administration de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) vient d'envoyer un document urgent aux unités concernées sur la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Concrètement, les passagers se verront refuser le transport s'ils n'effectuent pas la déclaration médicale et ne respectent pas les réglementations liées à la sécurité sanitaire.

Le directeur général de la CAAV a demandé aux chefs d'unités de vérifier et de rappeler aux employés et aux passagers de réaliser strictement le message 5K: Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé) pour protéger les gens de la pandémie de COVID-19.

Tous les cadres et employés de l'unité doivent installer et activer l'application de traçabilité Bluezone.

Auparavant, Vietnam Airlines avait également déclaré avoir ajouté des mesures pour prévenir l'épidémie sur les vols au départ de Hanoi afin de protéger la santé des passagers et des employés, en raison du nombre élevé des passagers après le Têt. -VNA