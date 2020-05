Hanoi (VNA) – La Banque d’État du Vietnam et la province de Quang Ninh demeurent en tête du classement de l’Indice de réforme de l’administration publique (PAR INDEX) 2019, a-t-on appris d’une visioconférence mardi 19 mai à Hanoi.

Un coin de la ville de Ha Long, province de Quang Ninh. Photo : VNA

La banque centrale a obtenu un score de 95,4/100 points, trustant le podium pour la 5e fois consécutive pour la réforme administrative dans les ministères et les organismes de rang ministériel. Elle s’est classée dans le groupe A avec un indice de plus de 90%, aux côtés des ministères des Finances, et de la Justice.Le score moyen des 17 ministères et organismes de rang ministériel en 2019 a progressé de 2,95 en glissement annuel pour atteindre 85,63%, et 16 d’entre eux ont connu une meilleure performance par rapport à 2018.Quang Ninh a été classé première pour la troisième fois consécutive parmi les provinces et villes pour ses efforts de réforme de l’administration publique. Seule dans le groupe A, elle a obtenu un score de plus de 90%.Ces résultats ont été communiqués lors de la visioconférence publiant l’Indice de réforme de l’administration publique et l’Indice de satisfaction des services de l’administration publique (SIPAS) 2019.Le rapport annuel sur le PAR INDEX évalue les réformes administratives dans 63 provinces et villes, et 19 ministères et organismes de niveau ministériel (à l’exclusion des ministères de la Sécurité publique et de la Défense et du gouvernement) sur la base de deux ensembles de critères différents.Le rapport est basé sur le résultat d’une enquête sociologique impliquant plus de 20.000 hauts officiels de ministères et de localités, et plus de 33.000 civils et représentants d’organisations et d’associations.Parallèlement, le SIPAS 2019 a été construit sur la base des réponses de 35.268 personnes et organisations concernant la prestation de services d’administration publique ainsi que le service des bureaux administratifs dans 16 domaines.L’indice vise à servir de base aux agences administratives de l’État pour prendre des mesures visant à rationaliser les procédures et à promouvoir la qualité des services, contribuant ainsi à améliorer le niveau de vie des personnes, l’environnement des affaires et la compétitivité nationale. – VNA