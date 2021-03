Malgré un niveau technique et un savoir faire toujours plus grand, les travailleurs vietnamiens restent principalement actifs dans des domaines exigeant peu de techniques spécialisées.

Plus de 70 agences et unités se sont inscrites pour faire un don total de plus de 12 milliards de dongs (environ 500 000 dollars) au Fonds "Pour la mer et les îles de la Patrie".